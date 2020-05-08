На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания 13 мая

Депутаты будут заседать очень долго.

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая рассмотрит законопроект о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам, также известный как "антиколомойский" закон, и еще около двух десятков проектов.

Об этом говорится в официальной повестке дня внеочередного заседания, которая в пятницу появилась на сайте парламента.

Депутаты соберутся на заседание по требованию 158 народных депутатов и рассмотрят 26 вопросов:

законопроект №3329-д о поддержке налогоплательщиков в период карантина;

законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам;

законопроект №2166 об освобождении ФОПов пенсионного возраста от единого социального взноса;

законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказ;

законопроект №3415 об ограничении срока действия особой процедуры принятия законопроектов, введенной для "антиколомойского" закона;

законопроекты №3313 и №3313-1 об оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;

законопороект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться в Раде перед увольнением;

законопроект №2679 об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);

законопроект №3383 о процессуальных сроках во время карантина;

законопроект №2823 о командировке судей в порядке временного перевода судьи в другой суд;

законопроект №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины или члена Счетной палаты;

законопроекты №2207, № 2207-1 и №2207-2 об управлении бытовыми и другими отходами;

законопроект №2654 о тюремных сроках за повреждение линий связи;

законопроект №3314 об упрощении досудебного расследования некоторых преступлений;

законопроект №3105 о расширении полномочий Национальной гвардии;

законопроект №3297, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;

законопроект №2030 о бесплатной регистрации юрлиц и общественых формирований для лиц с инвалидностью и пострадавшим от аварии на ЧАЭС;

законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;

законопроекты №3355 и №3355-1, которые разрешают не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей;

законопроекты №3205 и №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

законпороект №3377 о поддержке креативной индустрии из-за карантина;

законопроект №2494 о повышении социальных гаранти детей под опекой и унификации принципов предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям;

проект постановления №3431 об обращении Рады по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны;

проект постановления №3434 о выходе Рады из карантина;

час вопросов к правительству;

доклад главы Национального банка Якова Смолия.

Напомним, что предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 7 мая. Депутаты проголосовали законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус и ввели страховые выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу.