На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания 13 мая

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая рассмотрит законопроект о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам, также известный как "антиколомойский" закон, и еще около двух десятков проектов.
Об этом говорится в официальной повестке дня внеочередного заседания, которая в пятницу появилась на сайте парламента.
Депутаты соберутся на заседание по требованию 158 народных депутатов и рассмотрят 26 вопросов:
- законопроект №3329-д о поддержке налогоплательщиков в период карантина;
- законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам;
- законопроект №2166 об освобождении ФОПов пенсионного возраста от единого социального взноса;
- законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказ;
- законопроект №3415 об ограничении срока действия особой процедуры принятия законопроектов, введенной для "антиколомойского" закона;
- законопроекты №3313 и №3313-1 об оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;
- законопороект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться в Раде перед увольнением;
- законопроект №2679 об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);
- законопроект №3383 о процессуальных сроках во время карантина;
- законопроект №2823 о командировке судей в порядке временного перевода судьи в другой суд;
- законопроект №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины или члена Счетной палаты;
- законопроекты №2207, № 2207-1 и №2207-2 об управлении бытовыми и другими отходами;
- законопроект №2654 о тюремных сроках за повреждение линий связи;
- законопроект №3314 об упрощении досудебного расследования некоторых преступлений;
- законопроект №3105 о расширении полномочий Национальной гвардии;
- законопроект №3297, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;
- законопроект №2030 о бесплатной регистрации юрлиц и общественых формирований для лиц с инвалидностью и пострадавшим от аварии на ЧАЭС;
- законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;
- законопроекты №3355 и №3355-1, которые разрешают не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей;
- законопроекты №3205 и №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
- законпороект №3377 о поддержке креативной индустрии из-за карантина;
- законопроект №2494 о повышении социальных гаранти детей под опекой и унификации принципов предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям;
- проект постановления №3431 об обращении Рады по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны;
- проект постановления №3434 о выходе Рады из карантина;
- час вопросов к правительству;
- доклад главы Национального банка Якова Смолия.
Напомним, что предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 7 мая. Депутаты проголосовали законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус и ввели страховые выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу.