Рада собралась разрешить тюремные сроки за повреждение линий связи

Верховная Рада собирается ужесточить наказание за умышленное повреждение линий связи.

За принятие соответствующего законопроекта №2654 за основу на внеочередном заседании в четверг проголосовали 315 народных депутатов.

Сейчас по статье 360 УК можно получить штраф 100-200 необлагаемых минимумов, до года исправительных работ или до двух лет ограничения свободы.

По новым правилам самое легкое наказание составит 1000-3000 необлагаемых минимумов, ограничение или лишение свободы на 1-3 года. Максимальное наказание - лишение свободы на срок 6-10 лет с конфискацией имущества.

Также вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях о нарушениях правил охраны линий и сооружений связи.

Наказание увеличивается с 10-20 необлагаемых минимумов до 100-200, а для должностных лиц - до 300-400.

Законопроект рассматривали на внеочередном заседании, потому что, по словам главы антикоррупционного комитета Анастасии Радиной (Красносельской), "когда страна фактически переходит в режим дистанционно-онлайновой работы, то самая простая диверсия, которую можно сделать, это «вырубить» Интернет".