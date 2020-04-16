Аваков сделал Бухарева своим советником

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил бывшего депутата Верховной Рады Владислава Бухарева своим советником.
Об этом говорится на сайте МВД.
Бухарев был членом фракции "Батькивщина" в Раде предыдущего, восьмого созыва.
11 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Бухарева главным разведчиком, а 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Уже 8 ноября Бухарев был уволен из СБУ, а затем и с военной службы "с правом ношения военной формы одежды".
У Бухарева есть воинское звание генерал-полковника и специальное звание генерал-лейтенанта налоговой милиции.