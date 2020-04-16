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Аваков сделал Бухарева своим советником

Бывший депутат в 2019 году успел побывать главным разведчиком и заместителем главы СБУ.

Аваков сделал Бухарева своим советником
Владислав Бухарев
Фото: batkivshchyna.lviv.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил бывшего депутата Верховной Рады Владислава Бухарева своим советником.

Об этом говорится на сайте МВД.

Бухарев был членом фракции "Батькивщина" в Раде предыдущего, восьмого созыва.

11 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Бухарева главным разведчиком, а 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Уже 8 ноября Бухарев был уволен из СБУ, а затем и с военной службы "с правом ношения военной формы одежды".

У Бухарева есть воинское звание генерал-полковника и специальное звание генерал-лейтенанта налоговой милиции.

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