У военнослужащего Нацгвардии подтвердили коронавирус

У военнослужащего Национальной гвардии Украины подтвержден коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

"У военнослужащего срочной службы Харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19. Сейчас состояние военного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 апреля у него была высокая температура во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы.

Военного доставили в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Для продолжения лечения с диагнозом "пневмония" бойца направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. 14 апреля ему сделали тест ПЦР, который показал наличие COVID-19.

"На данный момент состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, за ними наблюдают медики",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях проводится дезинфекция три раза в сутки.

"Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено", - добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в ВСУ зарегистрировали 19 случаев заражения COVID-19. На изоляции находятся 214 человек.