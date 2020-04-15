Почему Украине необходим Госкомитет по диаспоре?

Пандемия коронавируса , с которой ныне борется весь мир, требует максимальной мобилизации усилий от каждого из нас. И, что самое важное, именно сейчас, в момент всемирного форс-мажора, конца и края которому, увы, не видно, появляется необходимость более детального изучения полезного опыта работы разных стран в этих сложных условиях. Приведу пример такого опыта, перенять который, как мне кажется, вовсе не грех Украине. Но начну со статистики.

Фото: EPA/UPG

Итак, по состоянию на 14 апреля в Азербайджане число зараженных коронавирусом составляет 1197 человек, погибло 13 человек. В Украине, по данным на то же 14 апреля, инфицированы были 3372 человека, от болезни умерли 98 человек. При этом стоит отметить, что в Азербайджане было проведено более чем в два раза большее число тестов на коронавирус, чем в Украине. Безусловно, это дает более точное представление о реальном числе инфицированных COVID-19. Подчеркиваю данный аспект потому, что в самой Украине есть большие сомнения на предмет того, насколько число реально инфицированных коронавирусом соответствует официальным данным.

Недоверие это складывается в том числе и по той причине, что слишком велико число украинцев, которые вернулись на Родину из самых разных стран мира, в первую очередь европейских, не пройдя при этом всех необходимых медицинских проверок, не соблюдая карантинные нормы. А ведь именно контролем за всем этим и должно заниматься государство. В Азербайджане дело обстоит именно так. Все возвращающиеся в республику граждане страны в обязательном порядке обследуются, помещаются на карантин, где их обследуют врачи. И в этой связи уместно будет сообщить, что выделены средства для установки шести больниц модульного типа на 200 коек в каждой.

Кроме того, в Сумгайытском химико-промышленном парке было запущено предприятие по производству медицинских масок. Не стоит лишний раз напоминать, насколько большой проблемой дефицит масок стал для самых развитых стран, которые сегодня заняты поиском любых партий этого товара по всему миру. Азербайджан решил проблему конкретно и эффективно – организовал производство медицинских масок и дезинфицирующих средств на территории самой страны. Все эти меры позволяют более эффективно бороться с COVID-19.

Но, есть и еще один важный и показательный аспект. Несмотря на то, что существует огромная, многомиллионная украинская диаспора и невзирая на то, что миллионы граждан Украины до недавнего времени трудились в разных странах мира, пересылая миллиарды долларов на Родину, в Украине до сих пор нет Государственного комитета по работе с диаспорой. Связь с украинской диаспорой осуществляется по линии одного из отделов МИД Украины. В итоге, за все годы независимости украинская диаспора Украины никогда не получала средств из Киева на содержание офиса, на зарплаты работающим там людям. Выделялись лишь крайне скудные средства на проведение точечных, чаще всего культурных мероприятий.

Совсем иная ситуация в Азербайджане. Там давно и успешно работает Государственный комитет по делам диаспоры. Он инициирует и финансирует огромное количество мероприятий в разных странах мира. При этом, он выделяет средства и на содержание офиса Рады азербайджанцев Украины. Более того, именно сейчас, в период борьбы с коронавирусом, роль Госкомитета по диаспоре оказалась особенно видна. Он, в частности, координировал вопрос возвращения на Родину азербайджанцев, по тем или иным причинам оказавшихся в самых разных странах мира. Так, в Беларуси Госкомитет взял на себя затраты по проживанию в минском отеле нескольких десятков азербайджанских семей. Они там обеспечены всем необходимым.

А что в Украине? Тут функционирует немало азербайджанских диаспорских организаций. Но, крупнейшие из них собраны в Раде азербайджанцев Украины (РАУ). Так вот уже 17 марта был создан оперативный штаб РАУ. «Для начала мы обратились к доктору медицинских наук, профессору Мамеду Багирову, чтобы совместными усилиями выработать грамотную стратегию помощи азербайджанцам, которые оказались в сложном положении из-за карантина, введенного в Украине в рамках борьбы с коронавирусом. На встрече с ним присутствовали и молодые азербайджанские врачи, проживающие и работающие в Украине. В итоге, была создана «горячая линия», позвонив на которую можно было получить консультацию по широкому спектру вопросов, касающихся проблем находящихся в Украине азербайджанцев», сообщил нам глава ОДАУ, которая входит в РАУ, Хикмет Джавадов.

Выяснилось, что в первую очередь в помощи нуждаются азербайджанские студенты, которые учатся в здешних вузах – в Киеве и других городах страны. Кроме того, нужно было помочь и застрявшим в Украине азербайджанцам, которые лечились в местных медицинских учреждениях, а также прибыли сюда по иным причинам. В целом, уже спустя сравнительно короткое время, появился список, состоящий из 450 человек, ожидающих возвращения в Азербайджан. Все они прошли регистрацию в консульстве Азербайджана в Украине. Кстати, среди них были и те, у кого были уже на руках авиабилеты в Баку. Но, как известно, Украина прервала авиасообщение, равно как и сухопутное и морское сообщение с Азербайджаном и иными странами на период карантинного режима.

Одним словом, появилась проблема, которую было необходимо решать. И именно РАУ и взяла на себя ответственность за тех, кто ждет возвращения в Азербайджан. Им всем нужна ежедневная и разнообразная помощь, и они ее получают. В частности, они всегда могут прийти в офис РАУ, где их накормят и напоят, где решат их проблемы с проживанием, где снабдят медицинскими масками, перчатками, антисептиками и всем необходимым. В частности, только в оперативном штабе, что расположен в офисе РАУ, финансовую помощь получили 139 человек, продовольствием было обеспечено 193 человека. Среди тех, кому оказана та или иная форма помощи – члены 13 семей, в том числе беременная женщина.

Кроме того, финансовая помощь была оказана 68 гражданам Азербайджана, оказавшимся во Львовской области. В их числе есть и пожилые, несовершеннолетние люди. Помогают азербайджанцам Днепра, Полтавы, Харькова. Безусловно, хочу отметить большую поддержку нам со стороны азербайджанских бизнесменов живущих и работающих в Украине. Особо хочется отметить Олега Крапивина, Октая Эфендиева, Ильгара Аббасова и многих-многих-других. Они помогают всем, чем только могут – от выделения средств на размещение людей на съемных квартирах, в хостелах и отелях и заканчивая закупкой продуктов питания, снабжением горячей пищей всех приходящих ежедневно в оперативный штаб РАУ. Особо радует то, что помощь им всем, на общественных началах, в качестве волонтеров оказывают и молодые азербайджанцы, в том числе и проживающие в Украине на постоянной основе, а также наши студенты.

Активно работает над решением проблем своих сограждан и посольство Азербайджана в Украине. Одним словом, работает большая, сплоченная команда. Она будет работать до того момента, пока в Азербайджане не будут созданы условия для приема всех желающих вернуться граждан республики. Тем самым, РАУ оказывает реальную помощь не только руководству Азербайджана, но и руководству Украины – и в Баку и в Киеве могут быть спокойны по поводу того, обеспечены ли всем необходимым сотни и сотни людей.

Кстати, все эти люди понимают сложность момента, стремление руководства нашей страны обеспечить максимально комфортные условия для прохождения карантина в Азербайджане для всех возвращенных на Родину граждан. Очевидно же, что возможности любой страны не безграничны и чтобы принять новую партию прибывающих, нужно предварительно подготовить для них нужное количество мест в отелях и иных местах, снабдить достаточным числом врачей. Для всего этого нужно время. Время и деньги. И вот тут хочу отметить, что азербайджанское государство, в лице Государственного комитета по делам диаспоры, оказало немалую финансовую помощь для решения проблем своих сограждан, оказавшихся в сложном положении в Украине. Вот, почему я подчеркиваю важность создания аналогичного Госкомитета и в Украине! Это тот самый опыт, который необходимо не только изучать, но и перенимать. Нельзя всегда рассматривать диаспору и заробитчан исключительно как «денежный мешок». Нужно желать и уметь помогать им в самые сложные и важные моменты.