О борьбе с нечестной конкуренцией во время пандемии

На волне коронавируса некоторые недобросовестные компании пытаются воспользоваться ситуацией для продвижения своей продукции в качестве лекарства для лечения или профилактики этой инфекции. Согласно данным ВОЗ, такого препарата, проверенного клиническими испытаниями, еще нет. Поэтому подобные заявления являются нарушением конкурентного законодательства и будут караться высокими штрафами.

Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Это краткое изложение недавнего сообщения Комиссии по вопросам конкуренции и справедливой торговли Малави, государства на юго-востоке Африки, в связи с попытками использовать ажиотаж вокруг нового вируса для повышения продаж.

Украина недалеко ушла от африканских реалий. Одна из киевских фирм запустила рекламную кампанию "антисептика от коронавируса". Пожалуй, это один из немногих примеров, когда АМКУ действовал вразвалочку: спорный ролик появился примерно 15 марта, уже 16 марта одна из фармацевтических ассоциаций призвала прекратить его показ, 21 марта "штрафник" публично извинился и снял видео с эфира, дело против него начали рассматривать 27 марта. Ну, а фармрынок комитет попросил аккуратнее относиться к рекламе антисептиков только 2 апреля.

В большинстве случаев защитники конкуренции работают оперативно и на опережение. Дело против одной из авиакомпаний, поднявшей стоимость билетов примерно вдвое в пандемию, анонсировали в воскресенье - в тот же день, когда на резкий скачок цен в социальной сети пожаловались пользователи. Снижать цены на нефтепродукты из-за падения международных котировок нефти и усиления гривны АМКУ просит с декабря 2019. Игроки рынка постоянно чувствуют пристальное внимание антимонопольщиков с их навязчивыми напоминаниями о происходящем обвале нефтяных фьючерсов.

Крупнейшие торговые сети снизили наценки после вмешательства конкурентного ведомства, оперативно отреагировавшего на информацию покупателей.

Антимонопольный комитет заблаговременно предупредил фармкомпании о недопустимости необоснованного повышения цен на волне пандемии. Крупнейшего производителя курятины попросили не забывать о необходимости обеспечения потребностей внутреннего рынка, прежде чем переориентироваться на, возможно, более выгодный в сложившейся ситуации экспорт.

Мобильных операторов, чьи услуги стали более востребованы в карантин, попросили воздержаться от повышения тарифов. Думаю, что это ясный сигнал и для провайдеров Интернет-услуг, транспортной и других отраслей, где отмечается повышенный спрос в связи с карантином.

При этом сам комитет внешне не выглядит, как дубинка власти, проявляя активность лишь после указания сверху. Показателен пример проверки аптек и оптовиков в связи с отсутствием или высокими ценами на защитные маски. АМКУ начал расследование до того, как на проблему публично обратил внимание президент и Кабмин. Тему "раскрутили", несмотря на просьбы "не проверять аптекарей в такое непростое время". 30 марта стало известно о начале расследования в отношении двух десятков компаний по признакам антиконкурентных согласованных действий.

В одной из соседних стран, например, антимонопольное ведомство не увидело ничего удивительного в рыночном скачке цен на маски, но когда президент попросил поглубже разобраться, сразу появились дела против аптечных сетей.

Но и бездушными бюрократами сотрудников Антимонопольного комитета не назовешь. Например, расследование в связи с установлением собственного валютного курса туристическими операторами, которым и так не сладко, приостановили до лучших времен.

Мировые практики

В принципе, Украина следует в фарватере принципов работы антимонопольных ведомств мира. Европейская сеть по вопросам конкуренции, объединяющая антимонопольные органы стран ЕС, определила основные подходы в период кризиса.

Антимонопольное законодательство никто не отменял, но некоторые послабления возможны. Речь идет, в первую очередь, о согласованных действиях компаний для обеспечения доступа к товарам и услугам первой необходимости. Для перестраховки они могут проконсультироваться о правомерности своих планов. В то же время любое завышение стоимости медицинских товаров со стороны картелей и монополистов будет жестко пресекаться. В ЕС напомнили, что производители могут устанавливать максимальные цены на свою продукцию, что поможет ограничить необоснованное повышение цен на нее в рознице.

Комитет-гарант конкуренции и рынка Италии проверяет Amazon, eBay и другие онлайн-платформы в отношении продажи по завышенным ценам товаров, использующихся в борьбе с пандемией. Комиссия по конкуренции Греции разослала опросник компаниям, работающим на рынках медицинских изделий, в поиске примеров неправомерного повышения цен. Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши расследует действия оптовых поставщиков медицинских масок, предложивших медучреждениям перезаключить договора по более высоким ценам.

В Великобритании Управление по защите конкуренции и рынкам 20 марта создало специальную группу для отслеживания ситуации в различных сферах экономики в связи с коронавирусом. Ведомство обратилось к производителям медикаментов, продуктов питания и напитков с призывом не пытаться капитализировать кризис. В то же время приостановлено расследование 2018 года по антиконкурентным действиям на фармрынке, чтобы сосредоточиться на более актуальных темах. Британское правительство разрешило не применять ряд норм конкурентного законодательства предприятиям розничной торговли для обеспечения товарами населения.

В Испании правительство приостановило возможность смены номеров операторами мобильной и фиксированной связи, чтобы избежать лишних контактов граждан в точках предоставления такой услуги.

Комиссия по конкуренции Швейцарии предупредила компании, что исключения для применения антиконкурентного законодательства могут быть сделаны для них только по решению правительства или местных властей.

Большинство европейских конкурентных ведомств сидят на карантине и работают удаленно. Приостановлены также выездные проверки компаний. Могут быть задержки в выдаче разрешений по сделкам слияний и поглощений.

На других континентах ситуация такая же. В ЮАР больницам, отелям, финансовым учреждениям и арендодателям разрешили координировать действия в период пандемии в интересах граждан. На время карантина, действующего с 26 марта до 16 апреля, Комиссия и Трибунал по конкуренции в этой стране концентрируются на делах, связанных с коронавирусом. Таким же путем пошла Нигерия, где двухнедельный карантин длится с 30 марта.

Комиссия по конкуренции Намибии создала специальную команду для реагирования на жалобы и расследования повышения цен на иммунностимуляторы, дезинфекторы, маски и другие товары.

Конкурентные власти Кении запретили эксклюзивные договора между производителями и дистрибьюторами муки, риса, масла, дезинфекторов, туалетной бумаги и предписали поставлять эту продукцию конкурентам на недискриминационных условиях.

Комиссия по вопросам конкуренции и справедливой торговли Малави 23 марта закончила расследование, выявив завышение цен на маски, перчатки и дезинфекторы в 11 аптеках. Федеральная комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Нигерии подала в суд на четыре супермаркета и их поставщиков медикаментов за завышение цен.

В период борьбы с пандемией антимонопольные ведомства в разных странах становятся эффективным средством для защиты интересов граждан. Конкурентное законодательство в условиях форс-мажора применяется выборочно - если картели помогают решить проблему поставок дефицитного товара, то их не наказывают. В то же время пандемия - не время для сверхзаработка. "Кризис не является защитой от применения конкурентного законодательства", - подчеркнула комиссар Европейской комиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.