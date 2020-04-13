Збільшення видатків на медицину: чому, як і наскільки

Сьогодні у депутатів відповідальний день – розглядатимуть зміни до Держбюджету.

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Незважаючи на зниження економічної активності і, відповідно, надходжень до Держбюджету, нам вдалось значно збільшити видатки на медицину.

Так, фінансування Міністерства охорони здоров’я пропонується збільшити на понад 16,3 млрд. грн. Більшу частина цієї суми - майже 15,8 млрд грн - буде направлено Національній службі здоров’я України. Ці кошти підуть безпосередньо у медичні заклади, які сьогодні працюють із підвищеним навантаженням.

Багато чуток про «зрізане» фінансування екстреної медичної допомоги. Ці заяви абсолютно не відповідають дійсності. Розвиток системи екстреної медичної допомоги плануємо продовжити у запланованому обсязі! Єдина відмінність – закупівлі проводитимуться централізовано, щоби не допустити розпорошення коштів. Це повністю виправданий крок у нинішній ситуації. Отже, відповідні субвенції місцевим органам влади перейдуть у бюджетну програму МОЗ України «Розвиток системи екстреної медичної допомоги». Але, ще раз наголошую: закладена в бюджеті сума у 922,5 млн грн повністю залишається у новому проекті бюджету!

І найважливіше. У Державному бюджеті запроваджено нову бюджетну програму «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками». Її фінансування становитиме понад 64,6 млрд грн.

Із цього Фонду фінансуватимуться насамперед заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної інфекції. Це, зокрема, закупівлі медичних препаратів та обладнання, а також медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Також з Фонду фінансуватимуться додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які перебувають на першій лінії фронту боротьби з коронавірусною інфекцією. Передбачена й виплата грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також кошти Фонду можуть використовуватись для подолання соціально-економічних наслідків епідемії. За його рахунок при необхідності додаткове фінансування отримують Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Отже, сьогодні парламентарям пропонується зробити вибір: чи отримують наші медики все необхідне для боротьби з епідемією. Звісно, буде безліч спекуляцій та звинувачень, спроб заробити політичні дивіденди на питанні, чому зрізана та чи інша стаття видатків. Так, справді, уряду довелось економити, знаходити варіанти перерозподілу коштів. Навіть за рахунок деяких програм зі сфери охорони здоров’я, які є важливими, але не першочерговими за нинішньої ситуації.

Потрібно бути реалістами. Сьогодні головне - максимально озброїти тих, хто веде боротьбу з пандемією. Підтримати тих, хто в результаті зупинки економіки залишився без коштів для існування, надати допомогу літнім та малозабезпеченим. Зміни до бюджету ці питання вирішують. Сподіваюсь, моїм колегам вистачить політичної зрілості для того, щоби прийняти відповідальне рішення, якого чекає країна.