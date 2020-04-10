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Перераспределение глобальной экономики после коронавируса | Видеоблог Александра Демченко

Не было никакого финансового мыльного пузыря. Экономика просела по объективным причинам. Однако коронавирус засвидетельствовал необходимость в балансировке экономики, уменьшении доли сектора услуг, его переформатирования и усиления роли крупных промышленников. Вскоре мы заметим, как, с одной стороны, появятся новые крупные игроки на рынке услуг, как объединятся в сети отельеры, рестораторы, как укрупнятся авиаперевозчики. А с другой, – сократятся цепочки поставок, как Европа вернёт свои предприятия поближе к штаб-квартирам. Как промышленность перейдёт из условной Азии и Латинской Америки поближе к европейским границам: Словакии, Молдове, Украине. И здесь есть как позитивные, так и негативные моменты, которые ещё нам всем предстоит проанализировать…

Олександр Демченко Олександр Демченко
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