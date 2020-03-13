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Обнуление Путина, война против России, крах мировой экономики. Видеоблог Александра Демченко

В России произошло обнуление сроков: Путин теперь действительно может править вечно. Все это происходит неслучайно: на фоне нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, а также падением мировой экономики.

Олександр Демченко Олександр Демченко
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