Главная — Блоги — Блог Олександра Демченка — 13 марта 2020, 00:23 Обнуление Путина, война против России, крах мировой экономики. Видеоблог Александра Демченко Олександр Демченко Facebook Twitter В России произошло обнуление сроков: Путин теперь действительно может править вечно. Все это происходит неслучайно: на фоне нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, а также падением мировой экономики. Олександр Демченко Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram Темы: Владимир Путин, видеоблог, коронавирус SARS-CoV-2 Facebook Twitter