Сегодня в России должен был бы состояться референдум о принятии новой Конституции. В общем-то, она уже утверждена и подписана Путиным. Дело осталось за малым – за народом.

Да, там, конечно же, прописано «обнуление» президентских сроков нынешнего правителя России. Премьер, министры, судьи, немалая часть сенаторов (даже не завуалировано) становятся попросту ручными. При этом есть крючок – прописанная норма о невозможности жить и хранить деньги за рубежом.

Но для нас главное – риски, которые обязательно возникнут перед Украиной после окончательного утверждения путинской Конституции. А здесь и легитимация оккупированных территорий (их присоединение), и фактическое воссоздание союза по языковому признаку, и отказ выплачивать советские долги, и примат внутреннего законодательства над международным правом.

Что делать Украине? Готовится. Ведь после коронавируса она встретится с Путиным, который будет действовать быстрее и агрессивнее.