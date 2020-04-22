Європейський досвід послаблення карантину та оптимальна формула виходу для України

Карантинні заходи введені абсолютною більшістю країн з лабораторно підтвердженими випадками зараження на коронавірус тривають вже місяці. У попередньому блозі я писала про наслідки жорстких обмежувальних заходів для економік ключових держав світу та України. У цьому ж маю намір проаналізувати досвід послаблення карантинних заходів різних країн задля визначення оптимального сценарію виходу з карантину для України.

Фото: EPA/UPG

Минулого тижня низка європейських країн вже заявила про послаблення обмежувальних заходів задля поступового відновлення ділової активності та запуску національних економік. Серед них Норвегія, Данія, Австрія, Чехія, Польща та навіть Італія й Іспанія. Ці рішення можуть суттєво вплинути на епідеміологічну ситуацію в регіоні, - переконують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я. Проте, їхня аргументація схоже не лякає уряди цих країн. Адже усвідомлення неминучої рецесії та наслідки від неї змушують шукати формати відновлення ділової активності.

Однією з перших на цьому шляху стала Австрія. Ще тиждень тому уряд цієї країни відкрив всі невеликі магазини площею до 400 кв. м. Решта магазинів, великі торговельні центри, а також перукарні планують відновити роботу з 1 травня. Готелі почнуть працювати не раніше середини травня, але щодо них буде окреме рішення. Поряд з тим, до кінця місяця залишаються чинними заходи соціальної ізоляції та дистанціювання. Обмеження на вихід з дому продовжує діяти, маски обов’язково треба одягати, коли заходиш у магазин, аптеку і в громадський транспорт.

Основними причинами послаблення карантинних обмежень став безпрецедентний рівень безробіття, який сягнув найвищого показника після Другої світової війни. А також більш сприятлива епідеміологічна кон'юнктура - кількість нових інфікувань протягом останнього тижня перед послабленням карантину була нижчою, ніж число пацієнтів, яких виписали з лікарень.

Неоднозначне рішення Швеції не обмежувати бізнес та громадян має своїх симпатиків в урядах більшості країн, особливо, в її скандинавських сусідок - Данії та Норвегії. Там уряди аналогічним з шведами способом відновили навчання в початкових школах та відкрили дитячі садочки. Це рішення було зумовлене потребою звільнити батьків від необхідності доглядати за дітьми в робочий час та дати їм можливість повернутися на роботу.

Бізнеси, які передбачають контакт між клієнтами і працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися з 27 квітня, якщо відповідатимуть вимогам інфекційного контролю.

Про можливі послаблення карантину заявили навіть в країнах з найвищим рівнем поширення коронавірусного захворювання - Іспанії та Італії. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив про необхідність певного послаблення з травня. З симетричними заявами виходили також іспанські урядовці.

Які ж висновки з всіх цих заходів можна зробити українському уряду? По-перше, дозволити громадянам відвідувати парки та сквери одночасно контролюючи дотримання усіх епідеміологічних норм. Дозволити відкритися маленьким кав’ярням які продають напої “на виніс”. По-друге, давно назріла та навіть перезріла необхідність пошуку балансу між відновленням ділової активності та збереженням соціальної дистанції між людьми. Реалізувати це можна за допомогою поступового зняття обмежень з невеликих торгових майданчиків, в тому числі у сфері послуг це може стосуватися перукарень та салонів краси. І по-третє, відновити роботу дитячих садочків та початкових шкіл задля створення можливостей батькам виходити на роботу.

Всі ці кроки в комплексі створюють умови для відновлення мікро та малого бізнесу, як основи для подальшого перезапуску економіки. Адже чим довше діятимуть карантинні заходи, тим більший ризик того, що наслідки від економічних обмежень запроваджених урядом будуть небезпечніші, ніж сам коронавірус. Цього допустити не можна!