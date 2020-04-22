Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн, вылечились более 680 тыс.

Единственным местом, где диагностирован только один случай заболевания, остается Йемен.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

Вылечились 686 052 человека, говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает официальную информацию о заболеваемости в разных странах.

В Штатах заболели более 825 000, в Испании - свыше 204 000, в Италии - почти 184 000. Во Франции количество случаев заболевания превысило 159 000, в Германии - больше 148 000, а в Британии - более 130 000. В Турции коронавирус обнаружили уже у 95,5 тысяч человек, в Иране - у 84,8 тысяч. В Китае известно о 83 864 случаев заболевания. На десятом месте по заболеваемости находится России (52 763).

В Италии умерли более 24 000, в Испании - свыше 21 000 человек, во Франции - 20 796. В Великобритании количество летальных исходов достигло 17 337.

Лидер по выздоровлению - Германия, где вылечились 99,4 тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. На втором месте - Испания (82,5 тыс.), на третьем - Китай (77,8 тыс.). В США выздоровели более 75 000 человек.

Единственным местом, где диагностирован только один случай заболевания, остается Йемен.

Напомним, что в Великобритании, в Оскфордском университете, с 23 апреля начинаются испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Прививка может быть готова к применению уже в сентябре.