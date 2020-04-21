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У освобожденных из ОРДЛО украинцев тесты на коронавирус показали негативный результат

После завершения обсервации им сделают повторный тест. 

У освобожденных из ОРДЛО украинцев тесты на коронавирус показали негативный результат
Фото: EPA/UPG

Освобожденные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцы прошли ПЦР-тесты на коронавирусу, наличие заболевания не обнаружено.

Все 20 человек находятся на обсервации с обеспечением необходимой охраны, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"После окончания 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тест", - говорится в сообщении. 

Напомним, о том, что все освобожденные из ОРДЛО украинцы должны будут пройти двухнедельную обсервацию, сообщал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

16 апреля Украина провела обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек. Из Донецкой области вернулись 9 человек, остальные - из Луганской.

Большинство из освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев заявили об избиениях и пытках. Они подтвердили факты избиения, бесчеловечного обращения и насилия. 

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