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Киев доплатит медикам по 11-17 тыс. гривен за работу с COVID-19

Врачи за март получат до 50 тыс. гривен зарплаты.

Киев доплатит медикам по 11-17 тыс. гривен за работу с COVID-19
Фото: Lb.ua

Власти Киева установили столичным медикам доплаты в размере 11-17 тысяч гривен за работу с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты до заработной платы за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере 9 должностных окладов. На это из городского бюджета выделили почти 10,8 млн гривен. В среднем доплата за март медперсоналу, который работает с больными коронавирусом, составит врачам - 17 тысяч гривен, медицинским сестрам - 13 тысяч гривен, младшему медперсоналу - 11 тысяч гривен", - рассказал Кличко на брифинге во вторник.

Врачи за март получат 30-50 тысяч гривен зарплаты, медсестры - 25-30 тысяч гривен, младший медперсонал - 20-25 тысяч гривен.

Еще 12,4 млн гривен выделили на доплаты сотрудникам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые входят в выездные бригады или дезинфицируют автомобили "скорой помощи".

"В среднем за этот период врачи Центра получат премию 9800 гривен, фельдшеры - 5500 гривен, а санитары - 1900 гривен", - рассказал Кличко.

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