Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить.

Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Кременецком районе на внеочередном заседании 20 апреля приняла решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00. 21 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.

"Кто не дома - возвращайтесь! Кто в Почаеве в гостях - должны выехать до завтрашнего утра. Ситуация становится критической! Строго придерживайтесь карантина - только так сможем удержать резкий рост случаев коронавирусной инфекции!", - заявил он в видеобращении.

Сообщается, что в Почаев по соответствующим пропускам сможет заехать только спецтранспорт, который связан с обеспечением жизнедеятельности города.

Ранее сегодня в Тернопольской больнице "скорой помощи" скончалась 43-летняя жительница Почаева. Она была госпитализирована в Почаевскую районную больницу 15 апреля. Спустя четыре дня из-за ухудшения состояния ее перевели в Тернополь, но она умерла через два часа после поступления в больницу скорой помощи.

У женщины диагностировали коронавирус.

Напомним, что север Тернопольской области стал новым очагом коронавирусной инфекции.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.