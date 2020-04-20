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В Тель-Авиве показали, как проводить митинги в условиях карантина

Против Нетаньяху протестовали с соблюдением карантинных норм.

Фото: EPA/UPG

Вечером 19 апреля на площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива состоялся митинг против Биньямина Нетаньяху. В акции приняли участие около двух тысяч человек.

Как сообщает IsraelInfo, митинги организовали представители оппозиции, которые призвали лидера партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца прекратить коалиционные переговоры с Нетаньяху и поставить на голосование законопроекты, запрещающие обвиняемому формировать правительство и ограничивающие срок работы премьер-министра.

На площади заранее нанесли разметку, и участники демонстрации стали на размеченных местах, пытаясь соблюдать двухметровую дистанцию друг от друга.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, что ранее Южная Корея продемонстрировала возможность проведения выборов в условиях пандемии.

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