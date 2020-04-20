Глава ESM: Европе может понадобиться еще €500 млрд для преодоления кризиса

Управляющий директор Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг считает, что Европе может понадобиться еще €500 млрд для восстановления экономики.

Об этом пишет Politico.

"На втором этапе восстановления экономики нам понадобится еще как минимум 500 миллиардов евро от европейских институтов, но эта сумма может оказаться больше", - сказал Реглинг в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На прошлой неделе министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд. Из них около 100 млрд будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал. Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на €200 млрд, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму €240 млрд.

Но Реглинг считает, что экономическое восстановление после вируса будет "долги и дорогим", поэтому могут потребоваться дополнительные финансовые инструменты.

Он предлагает направить деньги через Европейскую комиссию и бюджет ЕС.

"Переосмысление европейских фондов может иметь большое значение для сохранения единства Европейского союза", - сказал глава европейского антикризисного фонда.