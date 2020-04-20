В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
ГлавнаяМир

Глава ESM: Европе может понадобиться еще €500 млрд для преодоления кризиса

Согласованных механизмов может оказаться недостаточно.

Глава ESM: Европе может понадобиться еще €500 млрд для преодоления кризиса
Клаус Реглинг
Фото: EPA/UPG

Управляющий директор Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг считает, что Европе может понадобиться еще €500 млрд для восстановления экономики.

Об этом пишет Politico.

"На втором этапе восстановления экономики нам понадобится еще как минимум 500 миллиардов евро от европейских институтов, но эта сумма может оказаться больше", - сказал Реглинг в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

На прошлой неделе министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд. Из них около 100 млрд будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал. Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на €200 млрд, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму €240 млрд.

Но Реглинг считает, что экономическое восстановление после вируса будет "долги и дорогим", поэтому могут потребоваться дополнительные финансовые инструменты.

Он предлагает направить деньги через Европейскую комиссию и бюджет ЕС.

"Переосмысление европейских фондов может иметь большое значение для сохранения единства Европейского союза", - сказал глава европейского антикризисного фонда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также