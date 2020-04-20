В Канаде стрелок в форме полицейского убил 16 человек

Нападавшим был дантист из Дартмута, его мотивы не установлены.

51-летний житель Канады застрелил 16 человек в провинции Новая Шотландия и был убит полицейскими, сообщает CBC со ссылкой на полицию. Это крупнейшее убийство в современной истории страны.

Фото: EPA/UPG

Нападавшим оказался 51-летний Габриэль Вортман – дантист из Дартмута. Стрелок переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский. Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила CBC, что инцидент пока не рассматривается как теракт и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".

Первое нападение произошло в субботу в небольшом городке Портапик. Там внутри и снаружи одного из домов были найдены несколько тел. Ряд домов в городе загорелись.

Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Издание The Chronicle Herald опубликовало фото двух горящих машин на дороге, где, предположительно, произошла перестрелка.

BREAKING: RCMP news conference on shootings https://t.co/h4lkdp42kH pic.twitter.com/uty2X6TXCm — The Chronicle Herald (@chronicleherald) April 19, 2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение "ужасающей ситуацией". Глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции".

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда стрелок ворвался в университет Монреаля и убил 14 женщин.