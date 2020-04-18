В штаб-квартире ООН продлили карантин до конца мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил карантинные меры для штаб-квартиры Организации до конца мая.

Об этом сообщил "Укринформу" представитель постоянного представительства Украины при ООН и вице-председатель комитета ООН по вопросам информации Олег Николенко.

"Штаб-квартира ООН продлила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников секретариата, так и о доступе в здание аккредитованных делегатов", - рассказал представитель украинской дипмиссии.

Он уточнил, что основная работа международной организации и постоянных представительств в этот период будет происходить в режиме видеоконференций и официальной переписки. Остальные мероприятия отменены или перенесены на более позднее время.

Николенко также отметил, что на период карантина флаг ООН будет оставаться приспущенным "в знак солидарности с жителями Нью-Йорка, которые борются с пандемией".

Напомним, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке закрыли на карантин 10 марта. С тех пор город стал одним из главных очагов пандемии коронавируса. По состоянию на субботу в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 229,6 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Это больше больных, чем в любой другой стране.