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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Передача благодатного огня в этом году состоится по специальной процедуре.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: EPA/UPG

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Церемонию ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой.

Из-за пандемии коронавируса в храм не пустили паломников. Во время церемонии в церкви находились только 10 священнослужителей.

Полиция контролировала, чтобы люди не создавали толпу у входа в храм и на улицах города.

Передача благодатного огня в этом году состоится по специальной процедуре. Делегаты из других стран получат огонь, не выходя из самолетов, их доставят кортежи израильской полиции.

В Киев лампаду с огнем передаст архиепископ УПЦ МП Антоний.

Напомним, ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что украинская церковь может остаться без благодатного огня в этом году. Митрополит предложил вместо чартера купить средства защиты для врачей.

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