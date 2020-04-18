Трамп спрогнозировал 65 тыс. жертв коронавируса в США

В Штатах, которые находятся на первом месте по количеству летальных исходов, от COVID-19 умерли уже более 37 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по последним расчетам жертвами коронавируса COVID-19 в его стране могут стать более 60 тыс. американцев.

"Я надеюсь, что мы не достигнем показателя в 100 тыс. [летальных случаев]. На данный момент мы рассчитываем на 60-65 тыс.", - заявил Трамп во время конференции в Белом доме в пятницу.

Президент США подчеркнул, что, как считалось изначально "количество смертей [в США] могло составить 2,2 млн. человек" в то время, как "гражданская война унесла жизни 500-600 тыс. жизней".

"Честно говоря, я видел и еще более страшные прогнозы", - отметил американский лидер.

Изначально власти США полагали, что даже в случае реализации мер по сдерживанию распространения инфекции, скончаются около 100 тыс. пациентов. Затем стали появляться менее мрачные прогнозы.

По состоянию на субботу, США остаются страной с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом и летальных исходов. Количество пациентов, у которых подтвержден COVID-19, превысило цифру в 700 тыс. человек. В стране зарегистрировано более 37 тыс. смертельных случаев, около 60 тыс. пациентов вылечились.

Трамп объясняет, что такое высокое число выявленных случаев заболевания объясняется тем, что США проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны.

Ранее американский президент заявил, что США прошли пик пандемии.