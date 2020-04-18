​Количество больных коронавирусом в Украине превысило 5 тыс., за сутки 444 новых случая

За последние сутки в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 5106. Из них - 133 летальных случая, 275 пациентов выздоровели.

Об этом информирует Минздрав.

17 апреля в Украине впервые провели больше 5 тысяч лабораторных тестов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), в том числе проверили 980 больных с пневмониями.

Статистика коронавируса по областях:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 166 случаев;

Запорожская область - 127 случаев;

Ивано-Франковская область - 462 случая;

Кировоградская область - 234 случая;

Киев - 770 случаев;

Киевская область - 280 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 283 случая;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366 случаев;

Харьковская область - 62 случая;

Херсонская область - 56 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черновицкая область - 840 случаев;

Черкасская область - 141 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 501 человек.