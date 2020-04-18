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ГлавнаяОбществоЗдоровье

​Количество больных коронавирусом в Украине превысило 5 тыс., за сутки 444 новых случая

Умерли 133 человека, выздоровели - 275.

За последние сутки в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 5106. Из них - 133 летальных случая, 275 пациентов выздоровели.

Об этом информирует Минздрав.

17 апреля в Украине впервые провели больше 5 тысяч лабораторных тестов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), в том числе проверили 980 больных с пневмониями.

Статистика коронавируса по областях:

  • Винницкая область - 319 случаев;
  • Волынская область - 134 случая;
  • Днепропетровская область - 104 случая;
  • Донецкая область - 14 случаев;
  • Житомирская область - 197 случаев;
  • Закарпатская область - 166 случаев;
  • Запорожская область - 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 462 случая;
  • Кировоградская область - 234 случая;
  • Киев - 770 случаев;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Львовская область - 221 случай;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 31 случай;
  • Одесская область - 106 случаев;
  • Полтавская область - 49 случаев;
  • Ровенская область - 283 случая;
  • Сумская область - 82 случая;
  • Тернопольская область - 366 случаев;
  • Харьковская область - 62 случая;
  • Херсонская область - 56 случаев;
  • Хмельницкая область - 41 случай;
  • Черновицкая область - 840 случаев;
  • Черкасская область - 141 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 501 человек

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