​Количество больных коронавирусом в Украине превысило 5 тыс., за сутки 444 новых случая

За последние сутки в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее количество больных составляет 5106. Из них - 133 летальных случая, 275 пациентов выздоровели.
Об этом информирует Минздрав.
17 апреля в Украине впервые провели больше 5 тысяч лабораторных тестов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), в том числе проверили 980 больных с пневмониями.
Статистика коронавируса по областях:
- Винницкая область - 319 случаев;
- Волынская область - 134 случая;
- Днепропетровская область - 104 случая;
- Донецкая область - 14 случаев;
- Житомирская область - 197 случаев;
- Закарпатская область - 166 случаев;
- Запорожская область - 127 случаев;
- Ивано-Франковская область - 462 случая;
- Кировоградская область - 234 случая;
- Киев - 770 случаев;
- Киевская область - 280 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 31 случай;
- Одесская область - 106 случаев;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ровенская область - 283 случая;
- Сумская область - 82 случая;
- Тернопольская область - 366 случаев;
- Харьковская область - 62 случая;
- Херсонская область - 56 случаев;
- Хмельницкая область - 41 случай;
- Черновицкая область - 840 случаев;
- Черкасская область - 141 случай;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Напомним, 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 501 человек.