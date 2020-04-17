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Медики выявили повышенную температуру тела у 40 человек на въездах в Киев

Усиленный контроль будет действовать до вечера воскресенья.

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Медики обнаружили повышенную температуру тела у 40 человек на въездах в Киев за 16 апреля.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела", - сообщил он.

Шестерых человек осмотрели медики скорой, никто из них в город не въехал. Им дали рекомендации вернутся домой и самоизолироваться.

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

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