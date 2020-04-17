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В Киеве из-за аварии инженерных сетей водоканала провалился асфальт на проезжей части

Движение транспорта ограничено. 

В Киеве на улице Вадима Гетьмана из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала" провалилась часть дорожного покрытия на проезжей части. Об этом сообщили в КГГА.

Движение транспорта ограничено, место аварии ограждено.

"Работники "Киевводоканала" приступают к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

Фото: КГГА

Работы "Киевводоканал" планирует завершить до вечера 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы.

Напомним, что в марте в Шевченковском районе Киева на улице Владимирской просел асфальт. Дорога провалилась из-за повреждения трубопровода.

Также в январе в Киеве возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой. Улицу Семьи Идзиковских, а также Донецкий переулок, улицу Донецкую залило кипятком.

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