В Киеве на улице Вадима Гетьмана из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала" провалилась часть дорожного покрытия на проезжей части. Об этом сообщили в КГГА.
Движение транспорта ограничено, место аварии ограждено.
"Работники "Киевводоканала" приступают к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.
Работы "Киевводоканал" планирует завершить до вечера 17 апреля. После этого дорожники начнут восстановление дорожного покрытия на поврежденном участке улицы.
Напомним, что в марте в Шевченковском районе Киева на улице Владимирской просел асфальт. Дорога провалилась из-за повреждения трубопровода.
Также в январе в Киеве возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой. Улицу Семьи Идзиковских, а также Донецкий переулок, улицу Донецкую залило кипятком.