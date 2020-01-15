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​В Киеве возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой

На месте аварии работают сотрудники "Киевтеплоэнерго".

​В Киеве возле Воздухофлотского проспекта прорвало трубу с горячей водой
Фото: kiev.informator.ua

В среду, 15 января, в Киеве на улице Семьи Идзиковских, неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Об этом сообщает "Инфроматор".

Отмечается, что улицу Семьи Идзиковских, а также Донецкий переулок, улицу Донецкую залило кипятком, а густой пар заполнил дворы.

На месте аварии работают сотрудники "Киевтеплоэнерго". Комментировать происшествие они отказались.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Через люк коммунальщики подключили к канализации трубу, через которую кипяток выливался на проезжую часть. Так, вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. Там работники "Киевтеплоэнерго" из подъезда подключили насос, который стоял в отдельном здании около дома. Оттуда через небольшой шланг также лился кипяток. А в самом подъезде пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в понедельник вечером в Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Люди были эвакуированы, однако сообщалось о девятерых пострадавших.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.

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