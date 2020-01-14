В Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракет в украинский самолет

Человек, разместивший в Интернете видео о ракетном ударе по украинскому авиалайнеру в Иране, арестован Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом во вторник, 14 января, сообщило полуофициальное информационное агентство Fars, передает Reuters.

Отмечается, что результаты расследования будут представлены общественности. Дополнительные подробности не сообщаются.

Ранее сегодня в Сети появилось снятое на камеру наблюдения видео, которое подтверждает, что самолет МАУ 8 января в Иране был сбит двумя ракетами. На записи видно последовательный запуск двух ракет, попадание в самолет и его падение.

Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Одно из видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран-Киев до его падения, появилось в твиттере 9 января. Сообщалось, что запись была проверена New York Times, который говорил с человеком, снявшим видео.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности этого видео.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на то, что организация взяла на себя полную ответственность за крушение украинского лайнера.