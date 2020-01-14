Сам Редькин все обвинения отвергает.

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток, до 11 марта, для Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Решение объявила судья Ярослава Марко. Адвокат заявил, что будет его обжаловать.

Прокуратура просила арестовать Редькина на 60 суток, предполагая, что тот может влиять на следствие. Защита такое предположение опровергала, а также заявляла об ухудшении состоянии здоровья подозреваемого.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Сам Редькин обвинения отвергает. Он заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились супруги. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

12 января 2020 года полиция задержали человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).