В центре Киева возле Крещатика хотят построить 100-метровую высотку

В центре Киева под видом реконструкции здания "Киевпроекта" хотят построить многоэтажку высотой 100 метров.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

"Госархстройинспекция под руководством Сергея Кузьмина 19 сентября 2019 года выдала разрешение на строительные работы на объекте" Реконструкция имущественного комплекса - здания "Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева ". Об этом свидетельствуют данные официального сайта Госархстройинспекции Украины", - говорится в сообщении.

Заказчиком разрешения и проектировщиком объекта является сам "Киевпроект", подрядчиком - ООО "Ника Лтд" из группы Perfect Group народного депутата Дмитрия Исаенко.

Фото: nashigroshi.org

Отмечается, что под видом реконструкции будет построен "многофункциональный комплекс", включающий две жилые секции на 304 квартиры. Спроектированная высота комплекса - 100 метров (ориентировочно - 33 этажа), хотя согласно Генплану на этом участке допустимые дома должны быть не выше 4-11 этажей.

Фактический процент застройки участка составляет почти 90%, что в три раза превышает допустимый процент.

Фото: nashigroshi.org

По данным издания, у застройщика при получении разрешения ГАСК отсутствовали предусмотренные градостроительными условиями и ограничениями вывод вывод специально уполномоченного органа охраны культурного наследия по проектной документации, историко-градостроительное обоснование для проектирования объекта строительства, а также согласование проектной документации Департаментом культуры КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО "Укржитлобуд" в сентябре прошлого года получило разрешение на строительство 100-метровой высотки на ул. Большая Васильковская в Печерском районе Киева.