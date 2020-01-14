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Поезд "Шостка-Киев" загорелся на ходу

Из-за ЧП задержались 16 поездов.

Фото: facebook.com/art.trans.cn

13 января между селом Халимоново и Бахмачем Черниговской области на ходу загорелся локомотив регионального экспресса №785 "Шостка-Киев".

Как сообщает пресс-служба черниговского облуправления ГосЧС, в поезде ехали 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала.

Сообщение о пожаре поступило в 15:04.

По вызову прибыли пожарные ГосЧС и пожарный поезд станции "Конотоп", к их приезду вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии.

Фото: facebook.com/art.trans.cn
Фото: facebook.com/art.trans.cn

В 16:30 пожар ликвидировали.

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции Конотоп до железнодорожной станции Киев. Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы локомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв. м.

На время тушения пожара в отцепленными вагонах было освещения и отопления. Погибших и травмированных нет. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Фото: cn.dsns.gov.ua
Фото: cn.dsns.gov.ua

Пассажиров до Киева довез подменный локомотив.

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