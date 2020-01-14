В Донецкой области сгорела база парамедиков "Ангелы Тайры", которые помогают украинским военным в районе Широкиного. Пострадал один волонтер.
Пожар произошел в ночь на 14 января, сообщила на своей странице в Facebook командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.
"Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы. Причина пожара предположительно – проводка", – уточнила она.
Паевская поблагодарила пожарных за спасение части имущества и обратилась к небезразличным с просьбой о помощи в восстановлении базы.
Подробнее о том, как украинским военным помогают медики "Ангелов Тайры", можно прочитать в интервью LB.ua с Юлией Паевской "Нескорені "ангели". Від евакуації до реабілітації".