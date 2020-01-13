Все руководство ГНС в Одесской области отстранено от исполнения обязанностей.

И.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы Одесской области попалась на предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

13 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили чиновнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, информирует пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т. ч. уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей руководство ГНС в Одесской области.

Об этом Верланов написал в фейсбуке.

"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", - прокомменитировал Верланов обнародованное НАБУ видео.

Глава ГНС заявил о следующих шагах:

"1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников".

Напомним, в декабре сообщалось, что и.о. мэра Затоки подозревают в вымогании 87 тысяч долларов взятки.