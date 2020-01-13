Зеленский подписал закон, предусматривающий введение реестра педофилов

Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение в Украине Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Также документ усиливает ответственность за такие преступления.

Согласно с информацией на сайте Верховной Рады, 13 декабря законопроект №0887 был возвращен с подписью президента.

Держателем реестра будет Министерство юстиции, а доступ к нему смогут иметь следователи, полицейские, прокуроры и ГБР. Получать информацию из него можно будет работникам учреждений образования и здравоохранения, а также других, в которых совершается надзор за детьми.

Напомним, все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы. Пункты о добровольной химической кастрации из документа ранее изъяли.