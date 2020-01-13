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В двух городах Донецкой области двое студентов погибли после падения из окон

По предварительной информации, они совершили самоубийство. 

В Мариуполе и Покровске Донецкой области 13 января двое студентов погибли после падения из окна в общежитиях. По предварительным данным, они выпрыгнули намеренно.

Как пояснили в пресс-службе полиции Донецкой области, около 8 утра в Покровское отделение полиции поступило сообщение о том, что 21-летняя девушка выпрыгнула с балкона 8 этажа в общежитии. Ее госпитализировали, но от полученных травм она скончалась.

"Примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя. В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5 этажа", – уточнили правоохранители. 

Полицейские расследуют обстоятельства гибели молодых людей, предварительная квалификация – самоубийство. 

Фото: police.dn.ua

Напомним, ранее в Измаиле Одесской области совершил суицид студент Измаильского государственного гуманитарного университета Александр Пухкан, который выступал против руководства студгородка. Он собирал подписи за отстранение его директрисы, которую студенты обвиняли в коррупции. 

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