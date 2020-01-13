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Во вторник в Киеве до +5 градусов, без осадков

Ночью в столице 0…+2.

Во вторник в Киеве до +5 градусов, без осадков
Фото: newsukraine.com.ua

Во вторник, 14 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем -1…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

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