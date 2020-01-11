В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В воскресенье в Киеве до +2 градусов

Существенных осадков не прогнозируют.

​В воскресенье в Киеве до +2 градусов
Фото: instagram/olyaluleschova

12 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью и днем +1…+3 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также