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В Украине 11 января будет до +8, местами гололед

В Киеве до +5. 

В Украине 11 января будет до +8, местами гололед
Фото: Макс Требухов

В субботу, 11 января, в Киеве ожидается небольшой дождь, +3…+5. Ночью до +2, будет мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, на Закарпатье небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем 0…+7 градусов. 

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, мокрый снег и дождь (ночью местами небольшие осадки), на дорогах местами гололедица, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+8 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Напомним, 2019 год стал самым теплым в Украине за 139 лет наблюдений. 18 декабря температура в Киеве превысила 15 градусов. 

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Источник: "Українські новини"
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