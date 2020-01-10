Патриарх Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Поместного собора, которым ликвидировали Киевский патриархат

Почетный патриарх Филарет заявил, что отзывает свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Он просит считать свою подпись недействительной, сообщается на портале "Пресс-центр Киевской патриархии". В заявлении словосочетание Поместный собор от 15 декабря 2018 употребляется с приставкой "так называемый".

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – говорится в заявлении.

Сообщается, что все попытки зарегистрировать УПЦ КП не были удовлетворены.

Напомним, что Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он ее патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.