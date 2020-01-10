В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Патриарх Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Поместного собора, которым ликвидировали Киевский патриархат

Он просит считать ее недействительной. 

Патриарх Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Поместного собора, которым ликвидировали Киевский патриархат
Фото: cerkva.info

Почетный патриарх Филарет заявил, что отзывает свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым был ликвидирован Киевский патриархат. 

Он просит считать свою подпись недействительной, сообщается на портале "Пресс-центр Киевской патриархии". В заявлении словосочетание Поместный собор от 15 декабря 2018 употребляется с приставкой "так называемый".

"Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – говорится в заявлении. 

Сообщается, что все попытки зарегистрировать УПЦ КП не были удовлетворены. 

Напомним, что Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он ее патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.  

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также