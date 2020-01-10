Минсоцполитики отменило гумпомощь для 79 организаций

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В министерстве отметили, что это связано с борьбой неправомерных схем с получением гумпомощи.

"Это решение было принято на основании рекомендаций рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи", - отметил замминистра соцполитики Олег Коваль.

По его словам, непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями.

Отмечается, что всего в Едином госреестре до вышеуказанного исключения была 1 тысяча 416 организаций-получателей гуманитарной помощи.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщали о намерениях запретить ввоз в Украину секонд-хенда в качестве гуманитарной помощи. Замминистра Олег Коваль считает, что украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом его продавать. При этом полного запрета на ввоз в Украину подержанных вещей секонд-хенда – не будет.