Люди требуют остановить незаконное строительство и обустроить на его месте парк.

Активисты и жители Никольской Слободки в Киеве вечером 9 января провели акцию против незаконного строительства жилищного комплекса на берегах Днепра.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Корреспондент LB.ua сообщает, что в мероприятии приняли участие более ста человек.

Люди держали в руках плакаты с призывами к президенту Владимиру Зеленскому остановить уничтожение берегов Днепра, надписями "Тут будет парк!", "Нет разрушению прибережного участка! Это исторический ландшафт".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В свою очередь сторонники застройки пришли с плакатами "Никто не лишит нас права на комфортное жилье. Нам нужны наши квартиры, а не ваши баррикады", " Мы не орудие политического пиара проплаченных активистов", " Требуем от власти услышать громаду и инвесторов "Новой Слободки"!"

На месте присутствовали представители полиции.

Протестующие против застройки берегов Днепра снесли часть бетонного забора строительства и демонтировали заграждение из сетки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Произошли небольшие столкновения между противниками и сторонниками строительства.

Организаторы акции против строительства напомнили, что 19 декабря Киевсовет проголосовал за отказ ООО "ЛВ-Холдинг" в восстановлении договора аренды двух участков по ул. Никольско-Слободская, 7-9.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Из-за "черных госрегистраторов" ООО "ЛВ-Холдинг" внесли данные об аренде в реестр, срок действия которой был продлен до 2024 года", - отмечают активисты.

На сегодня есть предписание от департамента благоустройства КГГА о незаконности бетонных заборов, в котором указано, что на протяжении трех дней застройщик должен их убрать.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Местные жители требуют остановить незаконное строительство и обустроить на его месте парк.