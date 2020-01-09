Офис генпрокурора опроверг информацию о звонке члена экипажа родственникам в момент падения самолета МАУ

Офис Генерального прокурора опроверг информацию, распространенную в социальной сети Facebook, о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета рейса "Тегеран-Киев".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Так, 8 января 2020 в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офис генпрокурора делает все возможное для установления обстоятельств катастрофы.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.