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Офис генпрокурора опроверг информацию о звонке члена экипажа родственникам в момент падения самолета МАУ

Информация была распространена в Facebook.

Офис генпрокурора опроверг информацию о звонке члена экипажа родственникам в момент падения самолета МАУ
Фото: irna.ir

Офис Генерального прокурора опроверг информацию, распространенную в социальной сети Facebook, о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета рейса "Тегеран-Киев".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Так, 8 января 2020 в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офис генпрокурора делает все возможное для установления обстоятельств катастрофы.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

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