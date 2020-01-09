На двигателях потерпевшего крушения самолета МАУ нет следов пожара, – источник СМИ

Это может свидетельствовать о том, что не было технической неисправности.

На двигателях потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ, по предварительным данным, нет следов пожара, что пока не подтверждает версию их возгорания или взрыва из-за технической неисправности. Об этом со ссылкой на собственные источники в государственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения пишет "Цензор.нет".

"В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета – и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла – там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел – но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", – объяснил он.

Иранские авиадиспетчеры заявили, что экипаж не подавал никаких сообщений. Самолет якобы пытался развернуться к аэропорту, но пока неизвестно, была ли эта попытка контролируемой.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook перечислил предварительные выводы по состоянию на 14:00 9 января.

"Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту не известны. Но судя по всему, пожар был в салоне", – написал он.

Бутусов также сообщил, что нет известных наземным службам признаков неисправности системы управления и связи. Также отмечается, что пилоты самолета были опытными.

"Отсутствие всяких переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна", – предположил он.

Точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований.

Напомним, что СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.