Суд Одессы арестовал изъятое имущество сгоревшего колледжа

Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя об аресте части имущества сгоревшего колледжа экономики, изъятого в качестве вещественных доказательств во время дополнительного осмотра места происшествия.

Об этом стало известно из постановления следственного судьи Виктора Чаплицкого, передает "Укринформ".

"Ходатайство старшего следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного Управления ГУ НП в Одесской области... об аресте имущества в уголовном производстве № 12019160500006428 по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины удовлетворить. Наложить арест на имущество, изъятое 17 декабря 2019 года во время дополнительного осмотра места происшествия - помещения ГВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», расположенного по ул. Троицкой, 25 в Одессе", - сказно в постановлении.

В частности, изъято: "навесной замок с поврежденной скобкой, обнаруженный на решетке окна помещения № 8, расположенного на первом этаже, образцы полимерной облицовки (вагонки)... из помещения коридора № 1, образцы "ламинированного ДСП, размером 2,44х1,84 м (отделка стены) из лестничных маршей ", образцы "облицовки типа вагонки в количестве 35 шт. со стены лестничных маршей между первым и вторым этажами возле здания № 9", образцы "облицовки стен типа вагонки в количестве 71 шт. из пожарной лестничной клетки".

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, в результате которого погибли 16 человек.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство - по факту халатности проявленной сотрудниками ГосЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года. После этого руководство одесского управления ГосЧС уволили.