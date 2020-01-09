Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики "ДНР" не пустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского

В СЦКК не исключают, что таким образом они хотят скрыть передвижение военной техники.

Боевики "ДНР" не пустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского
Фото: EPA/UPG

Пророссийские боевики "ДНР" не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост возле села Верхнешироковское (Донецкая область).

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года, представители вооруженных формирований Российской Федерации снова отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что на блокпосту с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксировали 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей ОБСЕ.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 января на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское боевики задержали патруль миссии на 45 и 19 минут. Кроме того, 4 и 5 января боевики не пустили наблюдателей через блокпост севернее н.п. Заиченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также