Боевики "ДНР" не пустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского

В СЦКК не исключают, что таким образом они хотят скрыть передвижение военной техники.

Пророссийские боевики "ДНР" не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост возле села Верхнешироковское (Донецкая область).

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года, представители вооруженных формирований Российской Федерации снова отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь)", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что на блокпосту с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксировали 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей ОБСЕ.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 января на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское боевики задержали патруль миссии на 45 и 19 минут. Кроме того, 4 и 5 января боевики не пустили наблюдателей через блокпост севернее н.п. Заиченко.