В ночь с 8 на 9 января, коммунальная корпорация "Киевавтодор" задействовала 100 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Сегодня ночью пошел мелкий снег, который встретила подготовленная техника и бригады ручной уборки. Было задействовано около сотни единиц снегоуборочной техники", - сказано в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Отмечается, что с утра дорожники обрабатывают проезжие части и тротуары специальными средствами, бригады ручной уборки очищают остановки.

Всего к работе готово 418 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, в Киеве за эту зиму еще не было серьезных снегопадов.