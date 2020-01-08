Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Киеве на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в фейсбуке.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на два месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года", - сообщила она.

Максимец также отметила, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

Обновление. Вторую подозреваемую также арестовали на два месяца без права внесения залога, добавили в прокуратуре.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Киева

Напомним, 4 января хозяйка съемной квартиры на Кирилловской улице в Киеве, которую она сдала для празднования Нового года, нашла в балконном шкафу тела двух убитых девушек - 16 и 19 лет.

Через два дня подозреваемых, которые арендовали эту квартиру, задержали в Одессе. Ими оказались 34-летний мужчина и 19-летняя девушка. 8 января им объявили подозрение по статьям "убийство" и "разбой".