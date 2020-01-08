Украинское предприятие в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для беспилотников, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы. Такой дрон может идентифицировать мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Об этом сообщили в АрміяInform.

Фото: АрміяInform

"Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа "коптер", который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места местонахождения взрывоопасных предметов, но и их контуры. Именно специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности", - сказано в сообщении.

Во время испытаний беспилотник, оборудованный этими датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. При этом, дрон способен это делать и днем, и ночью.

Фото: АрміяInform

Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращению из полетного задания. Во втором случае с помощью этих сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

Отмечается, что применение таких беспилотников экономит время на разведку местности, по сравнению с работой сапера, который использует робототехнику, а также повышает точность определения опасных предметов и предохраняет личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.

Фото: АрміяInform

Напомним, 27 декабря сообщалось, что конструкторское бюро "Южное" разрабатывает новые реактивные снаряды. Новым направлением работ для бюро стало создание средств борьбы с беспилотниками.