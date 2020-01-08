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В Одесской области мужчина закрыл в доме сестру с тремя детьми и угрожал им топором

Дебошира задержали бойцы спецназа.

В Одесской области мужчина закрыл в доме сестру с тремя детьми и угрожал им топором
Архивное фото
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области 21-летний мужчина, вооруженный ножом и топором, закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми и угрожал им.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"21-летний житель Овидиопольского района закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми. Противоправные действия агрессивно настроенного мужчины, угрожавшего топором и ножом и родным, и полицейским, пресекли правоохранители", - говорится в сообщении.

Когда полицейские прибыли на вызов, на требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, мужчина стал угрожать расправой и полицейским.

"Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь "заложникам" пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их четким действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник - задержан", - сообщили правоохранители.

Причиной такого поведения мужчина назвал то, что сестра не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее во время празднования Рождества в Одесской области мужчина поссорился с гостем и бросил его в колодец. Пострадавший умер от полученных травм.

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