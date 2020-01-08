В Броварах мужчина хотел совершить суицид вместе с 4-летним ребенком

Он собирался спрыгнуть с дочерью с крыши, но полиции удалось его отговорить.

В Броварах Киевской области полиции удалось спасти 4-летнюю девочку и ее отца, который вместе с ней собирался совершить суицид.

Соседи мужчины сообщили в полицию, что он стоит на крыше двухэтажного дома с ребенком в руках, пояснили на странице областной полиции в Facebook.

"Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, но сам остался стоять на крыше с намерением совершить суицид", - добавили в полиции.

Пока к месту ЧП ехали спасатели, правоохранители пытались отговорить мужчину. Сотрудникам ГосЧС удалось снять мужчину с дома, с ним работают психологи. Девочку оправили в больницу на обследование.

Отмечается, что на самоубийство мужчина решился из-за того, что недавно умерла его жена.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство. Накануне ребенок стал свидетелем домашнего насилия.