Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Броварах мужчина хотел совершить суицид вместе с 4-летним ребенком

Он собирался спрыгнуть с дочерью с крыши, но полиции удалось его отговорить. 

В Броварах мужчина хотел совершить суицид вместе с 4-летним ребенком
Фото: 112

В Броварах Киевской области полиции удалось спасти 4-летнюю девочку и ее отца, который вместе с ней собирался совершить суицид.

Соседи мужчины сообщили в полицию, что он стоит на крыше двухэтажного дома с ребенком в руках, пояснили на странице областной полиции в Facebook.

"Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, но сам остался стоять на крыше с намерением совершить суицид", - добавили в полиции. 

Пока к месту ЧП ехали спасатели, правоохранители пытались отговорить мужчину. Сотрудникам ГосЧС удалось снять мужчину с дома, с ним работают психологи. Девочку оправили в больницу на обследование.

Отмечается, что на самоубийство мужчина решился из-за того, что недавно умерла его жена.  

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство. Накануне ребенок стал свидетелем домашнего насилия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также