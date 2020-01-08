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Мужчина на микроавтобусе сбил шлагбаум в аэропорту Одессы и начал кричать, что терминал заминирован (обновлено)

В автомобиле нашли пневматическую винтовку.

Мужчина на микроавтобусе сбил шлагбаум в аэропорту Одессы и начал кричать, что терминал заминирован (обновлено)
Фото: odessa.aero

Около 7:40 в среду в полицию Одессы поступило анонимное сообщение, что здания международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, для проверки этой информации на указанные объекты отправились взрывотехники, кинологи и спасатели. 

В то же время экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк в фейсбуке заявил, в одесский аэропорт на микроавтобусе заехал неизвестный, сбив шлагбаум. Он якобы был в балаклаве и куртке с надписью "Совесть". Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители.

Сотрудников и посетителей из здания аэропорта эвакуировали.

Одесская полиция позже официально подтвердила эту информацию.

"Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом. В ходе осмотра транспортного средства молодого правоохранители изъяли пневматическое оружие", - сообщили в полиции.

Данный факт будет расследоваться по ст. 259 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение о минировании.

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