Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил Луганскую область и поздравил украинских защитников с Рождеством.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 7 января, во время поездки в район проведения операции Объединенных сил, министр обороны Украины Андрей Загороднюк поздравил с Рождеством Христовым военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Луганщине.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, министр наградил бойцов ценными подарками и наградами, вручил им денежные сертификаты и именное огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

"Мы делаем все для того, чтобы вернуть наши территории, восстановить территориальную целостность Украины и установить контроль над оккупированной ее частью. И мы будем это делать пока существует наше государство. Именно сейчас нам надо защищать страну, и мы делаем это благодаря вам", - сказал Загороднюк, обращаясь к военнослужащим.

Также глава Минобороны посетил военнослужащих на передовой. Он лично наградил воинов, которые выполняют задачи на боевых позициях, осмотрел места несения службы и бытовые условия проживания военных.

Напомним, ранее Загороднюк заявил, что В Украине весь 2020 год будет проходить трансформация вооруженных сил для приведения структуры командования в соответствие со стандартами НАТО.